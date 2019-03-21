2019-03-21T18:13:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за возгорания крыши дома эвакуировали 20 человек

ЧП произошло на проспекте Чекистов
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Никто не пострадалНикто не пострадал
Изменить размер текста:

Пожар случился сегодня, 21 марта, в 16:12. На сообщение по номеру 02 прибыли расчеты МЧС.

- Пожарные зафиксировали возгорание по данному адресу на площади 3 квадратных метра. И он был полностью ликвидирован уже через 15 минут, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Между тем, в целях безопасности спасатели вывели из дома 20 человек. О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, только по счастливой случайности никто не пострадал в одном из домов Краснодара, с крыши которого дети сбросили кирпич на прохожих. Инцидент произошел 16 марта на улице Жигуленко, 11/2 в Музыкальном микрорайоне. Строительные материалы сбросили с 11 этажа жилого дома, когда в подъезд заходили жильцы. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в подъезде здания. Свидетели опубликовали видео в социальных сетях. Идет разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре сносят самострой на улице Северной
Скончался известный кубанский поисковик
В Новороссийске с 5 апреля подорожает проезд
На Кубани экипажи истребителей и штурмовиков продемонстрируют свое мастерство
Евгений Трефилов проходит реабилитацию в кубанском санатории
На Кубани выберут лучший сувенир
Кубанские продукты повезут в Китай
В Краснодаре благоустраивают въезды в город
Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом
Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы
В Краснодаре произошла авария по вине таксиста
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией
В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич
Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии