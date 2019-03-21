В Краснодаре из-за возгорания крыши дома эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-21T18:13:31+03:00

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Пожар случился сегодня, 21 марта, в 16:12. На сообщение по номеру 02 прибыли расчеты МЧС.

- Пожарные зафиксировали возгорание по данному адресу на площади 3 квадратных метра. И он был полностью ликвидирован уже через 15 минут, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Между тем, в целях безопасности спасатели вывели из дома 20 человек. О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, только по счастливой случайности никто не пострадал в одном из домов Краснодара, с крыши которого дети сбросили кирпич на прохожих. Инцидент произошел 16 марта на улице Жигуленко, 11/2 в Музыкальном микрорайоне. Строительные материалы сбросили с 11 этажа жилого дома, когда в подъезд заходили жильцы. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в подъезде здания. Свидетели опубликовали видео в социальных сетях. Идет разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU