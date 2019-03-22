На Кубани судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату
Судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату. С клуба взыскана задолженность в размере более трех миллионов рублей.
- Судебный пристав-исполнитель направила руководителю организации официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Там были подробно разъяснены последствия уклонения от уплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил 67 сотрудникам всю сумму – более 3 миллионов рублей.
Напомним, 17 декабря 2018 года кубанский клуб был признан банкротом. Также прокуратура Прикубанского округа Краснодара провела проверку, в ходе которой выяснилось, что ФК «Урожай» не выплачивал заработную плату с ноября 2018 по январь 2019 года. Задолженность клуба перед 116 сотрудниками составляет 9 млн 465 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU