На Кубани судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-22T10:07:29+03:00

67 сотрудников не получили более трех миллионов рублей

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Судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату. С клуба взыскана задолженность в размере более трех миллионов рублей.

- Судебный пристав-исполнитель направила руководителю организации официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Там были подробно разъяснены последствия уклонения от уплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил 67 сотрудникам всю сумму – более 3 миллионов рублей.

Напомним, 17 декабря 2018 года кубанский клуб был признан банкротом. Также прокуратура Прикубанского округа Краснодара провела проверку, в ходе которой выяснилось, что ФК «Урожай» не выплачивал заработную плату с ноября 2018 по январь 2019 года. Задолженность клуба перед 116 сотрудниками составляет 9 млн 465 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU