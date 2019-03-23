СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-23T16:22:00+03:00

Самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса Фото: Мария ЛЕНЦ

Договоренность была достигнута на встрече главы города Анатолия Пахомова с покупателями квартир в этих домах

Изменить размер текста: A A

Самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса. Это обсудили на встрече рабочих групп с участием главы города Сочи и покупателей жилья в проблемных домах.

- Для этого мэрия города должна получить подтверждение их сейсмо- и пожаробезопасности, а также наличие необходимых и законно оформленных коммунальных мощностей. Застройщикам необходимо хотя бы в части этажности, привести дома в соответствие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Когда эти условия будут выполнены, власти, с согласия краевой комиссии, подпишут мировое соглашение по ЖК "Имеретинский парк" на улице Перелетной и многоэтажке на Фигурной.

Рабочие встречи с обманутыми покупателями жилья в проблемных домах администрация города проводит в ежедневном режиме.

Напомним, в Анапе на Бугазской косе начали снос 57 незаконных объектов. «Пляжные самострои» демонтируются по решению Межведомственной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU