Самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса
Самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса. Это обсудили на встрече рабочих групп с участием главы города Сочи и покупателей жилья в проблемных домах.
- Для этого мэрия города должна получить подтверждение их сейсмо- и пожаробезопасности, а также наличие необходимых и законно оформленных коммунальных мощностей. Застройщикам необходимо хотя бы в части этажности, привести дома в соответствие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Когда эти условия будут выполнены, власти, с согласия краевой комиссии, подпишут мировое соглашение по ЖК "Имеретинский парк" на улице Перелетной и многоэтажке на Фигурной.
Рабочие встречи с обманутыми покупателями жилья в проблемных домах администрация города проводит в ежедневном режиме.
Напомним, в Анапе на Бугазской косе начали снос 57 незаконных объектов. «Пляжные самострои» демонтируются по решению Межведомственной комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU