В Краснодаре задержали водителя, который на тротуаре сбил женщину и скрылся
43-летнего Виктора Дробязко задержали на перекрестке улиц Старокубанской и Ставропольской.
Напомним, 12 февраля около 09:00 утра в Пашковском микрорайоне Краснодара водитель отечественного легковушки наехал колесом на бордюр. Из-за этого машина выехала на тротуар, проехала по нему несколько метров, сбив 55-летнюю женщину. После чего машина вылетела на проезжую часть и врезалась в припаркованную «Газель». Водитель бросил свой автомобиль во дворах и скрылся. Пострадавшую с ушибами доставили в местную больницу.
Фото: УМВД РФ по г. Краснодару
Правоохранители нашли автомобиль нарушителя во дворе многоэтажки на улице Энергетиков. Дверцы были открыты, водителя в салоне не было.
- На мужчину составлен административный протокол. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного до полутора лет либо арест сроком до 15 суток. Материалы дела направлены в суд, - сообщи «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
Правоохранителям Дробязко объяснил, что скрывался, потому что думал, что сбитая им женщина умерла.
ИСТОЧНИК KP.RU