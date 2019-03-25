В Сочи из-за соревнований по велосипедному спорту ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-25T15:31:24+03:00

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В Сочи пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту. Из-за этого с 16 по 21 апреля ограничат движение транспорта.

- 17 апреля с 11:00 до 13:30 изменения затронут маршрут: площадь перед Зимним театром - Черноморская - Курортный проспект - А 147 - Ленина – до Таврической – до дорожного знака «5 км Росавтодор», по Таврической, далее по новому Краснополянскому шоссе до поселка Эстосадок, по Эстонской до курорта «Роза Хутор», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

18 апреля с 11:00 до 13:30 движение будет ограничено по улице Дорога на Большой Ахун, от пятого километра до вершины горы Ахун.

19 апреля с 11:00 до 15:00 - смотровая площадка Монастырь - Чвижепсе до дорожного знака «33 км Росавтодор» далее на соединении дорог А 148 и новое Краснополянского шоссе – с правым поворотом на новое Краснополянское шоссе в сторону Адлера - до поворота на Галицино - направо по А 148 - Монастырь 4 круга.

20 апреля с 11:00 до 15:00 – ограничат движение на участке Олимпийский парк ЖД станция улица Казачья – выезд на трассу А 147 - новое Краснополянское шоссе - до дорожного знака «5км Росавтодор» разворот в сторону - трассы А 147 до Олимпийского парка до ул. Таврической –А 147 и обратно до дорожного знака «5км Росавтодор» - Олимпийский парк - ж/д станция - улица Казачья.

21 апреля с 9:45 до 11:10 водители не смогут проехать от Площади Искусств – улица Орджоникидзе - Театральная - Курортный проспект - Поярко - Москвина - Орджоникидзе - площадь Искусств.

Напомним, в Краснодаре прошли региональные соревнования по велоспорту-шоссе. Мероприятие посвятили памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, профессора Александра Карпенко.

ИСТОЧНИК KP.RU