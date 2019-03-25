В «Сочи Парке» состоится хореографический конкурс

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-25T16:51:20+03:00

Он пройдет с 26 по 28 марта

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В «Сочи Парке» состоится IV Международный детский хореографический конкурс Arena Dance.

- Около 700 участников из разных городов России примут участие в борьбе за Гран-при конкурса. Коллективы будут оцениваться в номинациях «детский танец», «классический танец», «народный и народно-стилизованный танец», «эстрадный», «современный танец», «танцевальное предложение», - сообщила пресс-служба парка.

Гала-концерт состоится 28 марта в 17:00. Для гостей парка вход на все мероприятия свободный.

В жюри конкурса будут сидеть заслуженный артист России, декан хореографического факультета МГИК Игорь Пиворович, заслуженная артистка России, прима-балерина Татьяна Владимирова, заслуженный работник культуры РФ Александр Виниченко, хореограф, участница проекта «Танцуй!» Лариса Полунина.

Напомним, в Сочи из-за соревнований по велосипедному спорту ограничат движение транспорта. Мероприятие продлится с 16 по 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU