На Кубани суд закрыли из-за повреждения несущих конструкций

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-26T14:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае временно прекратил работу Динской районный суд.

Как сообщили очевидцы, во время заседания 25 марта в зале на 5-м этаже стал подниматься пол. В это время в помещении было около ста человек. Всех быстро вывели из здания. Никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и полиции.

- В связи с повреждениями несущих конструкция здания, посещение и прием граждан в Динском районном суде временно прекращен, до выяснения причин, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на Кубани на переселение из ветхого жилья выделено 220 миллионов рублей. В регионе с 2009 года расселено более 12 тысяч человек, которые проживают в аварийных домах. До конца 2024 года предусмотрено найти жилье еще 2,4 тысячам человек. Общий объем финансирования составит 2,6 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU