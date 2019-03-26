На Кубани обрушился пешеходный мост через реку Хадажка

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-26T16:02:26+03:00

Он был единственной дорогой между несколькими домами и хутором

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25 марта в Апшеронском районе на окраине хутора Травалев обрушился аварийный автомобильный мост. Он был единственной дорогой между несколькими домами.

- Мост проходит через реку Хадажка и находится на тупиковой улице Тихой. 24 октября прошлого года его признали аварийным. Через него можно добраться к семи домам. В них проживают 17 человек, в том числе пять детей, из которых два школьника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Администрация Хадыженска решила сделать временный пешеходный мост через реку Хадажка.

На месте происшествия дежурит автомобиль, который будет в случае необходимости будет поставлять продукты. Также для связи к жителям смогут перебраться через брод реки Хаджака, который находится в 200 метрах от аварийного моста.

Напомним, на Кубани суд закрыли из-за повреждения несущих конструкций. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU