Школьников, осквернивших Вечный огонь в Лабинске, поставят на учет
Каникулы двух школьников, осквернивших Вечный огонь на площади Победы в Лабинске, заканчиваются не очень хорошо. Пока их сверстники готовят рюкзаки для занятий, хулиганам предстоят встречи с инспектором ПДН. И не одна.
Напомним, инцидент произошел в Лабинске еще вечером 27 марта. Однако известно о нем стало только сейчас благодаря неравнодушному жителю города. Неизвестный опубликовал в Сети видео, на котором видно как двое подростков гуляют около Вечного огня. В какой-то момент один из них подошел к символу памяти и начал справлять нужду на священное пламя. Стоит отметить, что его товарищ стоял рядом и просто смотрел. Когда же огонь погас, хулиганы испугались и сбежали.
Но их нашли, причем быстро - вычислили по камерам. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчикам 14 лет, они - учащиеся седьмого класса. Один учится в одной из школ Лабинска, второй - его двоюродный брат, который приехал к родственнику на весенние каникулы из Гулькевичей. Сами ребята из благополучных семей, в школе хорошо учились.
Объяснить свой поступок полицейским они не смогли.
- Просто хотели потушить огонь, - промямлил один из них, видимо, не понимая значимости символа памяти.
Учащихся уже взяли на контроль в школе. В ближайшее время их поставят на профилактический учет в полиции.
- Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Решается вопрос о помещении несовершеннолетних в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.
Там они могут провести месяц.
В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы.Видео: instagram.com/labinsk_online
ИСТОЧНИК KP.RU
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