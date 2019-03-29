2019-03-29T16:49:35+03:00
Происшествия

Школьников, осквернивших Вечный огонь в Лабинске, поставят на учет

Кроме того, решается вопрос о помещении подростков в Центр временной изоляции [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения.Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения.
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Каникулы двух школьников, осквернивших Вечный огонь на площади Победы в Лабинске, заканчиваются не очень хорошо. Пока их сверстники готовят рюкзаки для занятий, хулиганам предстоят встречи с инспектором ПДН. И не одна.

Напомним, инцидент произошел в Лабинске еще вечером 27 марта. Однако известно о нем стало только сейчас благодаря неравнодушному жителю города. Неизвестный опубликовал в Сети видео, на котором видно как двое подростков гуляют около Вечного огня. В какой-то момент один из них подошел к символу памяти и начал справлять нужду на священное пламя. Стоит отметить, что его товарищ стоял рядом и просто смотрел. Когда же огонь погас, хулиганы испугались и сбежали.

Но их нашли, причем быстро - вычислили по камерам. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчикам 14 лет, они - учащиеся седьмого класса. Один учится в одной из школ Лабинска, второй - его двоюродный брат, который приехал к родственнику на весенние каникулы из Гулькевичей. Сами ребята из благополучных семей, в школе хорошо учились.

Объяснить свой поступок полицейским они не смогли.

- Просто хотели потушить огонь, - промямлил один из них, видимо, не понимая значимости символа памяти.

Учащихся уже взяли на контроль в школе. В ближайшее время их поставят на профилактический учет в полиции.

- Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Решается вопрос о помещении несовершеннолетних в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Там они могут провести месяц.

В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы.Видео: instagram.com/labinsk_online

ИСТОЧНИК KP.RU

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