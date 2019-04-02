Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Белореченском районе

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-02T12:46:59+03:00

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- Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Белореченском районе. Губернатор осмотрит ряд производственных предприятий, а также проведет традиционную встречу с активом территории, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации края.

Руководитель муниципалитета Александр Шаповалов также ответит на вопросы жителей района.

Белореченский район находится на девятом месте по уровню социально-экономического развития в крае. Основу экономики составляет промышленное производство, его доля в структуре базовых отраслей – порядка 56 процентов. Также развита розничная торговля, которая формирует 26,7 процентов объемов базовых отраслей.

Напомним, в Сочи отремонтируют межквартальные проезды и приведут в порядок территорию вокруг кинотеатра «Аэлита». Глава города-курорта провел обход микрорайона Бытха.

ИСТОЧНИК KP.RU