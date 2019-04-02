Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Белореченском районе
- Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Белореченском районе. Губернатор осмотрит ряд производственных предприятий, а также проведет традиционную встречу с активом территории, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации края.
Руководитель муниципалитета Александр Шаповалов также ответит на вопросы жителей района.
Белореченский район находится на девятом месте по уровню социально-экономического развития в крае. Основу экономики составляет промышленное производство, его доля в структуре базовых отраслей – порядка 56 процентов. Также развита розничная торговля, которая формирует 26,7 процентов объемов базовых отраслей.
Напомним, в Сочи отремонтируют межквартальные проезды и приведут в порядок территорию вокруг кинотеатра «Аэлита». Глава города-курорта провел обход микрорайона Бытха.
ИСТОЧНИК KP.RU