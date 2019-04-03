«Роскосмос» опубликовал фото ночного Краснодара

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-03T09:25:44+03:00

Кадр был сделан с борта Международной космической станции [фото]

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На официальной странице «Роскосмоса» в Instagram опубликовали серию ночных снимков российских городов. Кадры сделали с борта Международной космической станции.

В объектив космонавта Олега Кононенко попали Краснодар и Новороссийск. Также он сфотографировал Владивосток и Астрахань.

Новороссийск. фото: vk.com/roscosmos

Напомним, кубанские школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности. Занятия стартовали 1 апреля на базе Армавирского индустриально-строительного техникума.

Вместе с экспертами они начали разрабатывать мобильное приложение для изучения Солнечной системы. Работа ведется в программе EV Toolbox. Это конструктор проектов дополненной и виртуальной реальности, который создали в России.

ИСТОЧНИК KP.RU