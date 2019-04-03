«Роскосмос» опубликовал фото ночного Краснодара
На официальной странице «Роскосмоса» в Instagram опубликовали серию ночных снимков российских городов. Кадры сделали с борта Международной космической станции.
В объектив космонавта Олега Кононенко попали Краснодар и Новороссийск. Также он сфотографировал Владивосток и Астрахань.
Новороссийск. фото: vk.com/roscosmos
Напомним, кубанские школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности. Занятия стартовали 1 апреля на базе Армавирского индустриально-строительного техникума.
Вместе с экспертами они начали разрабатывать мобильное приложение для изучения Солнечной системы. Работа ведется в программе EV Toolbox. Это конструктор проектов дополненной и виртуальной реальности, который создали в России.
ИСТОЧНИК KP.RU