Галицкий назвал причины ухода из «Магнита»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-04T12:52:27+03:00

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Сергей Галицкий рассказал The Bell о том, почему решил продать «Магнит».

Он отметил, что психологическое напряжение является одной из главных причин, которые подтолкнули его совершить сделку.

- Когда я принял решение? Этого одного момента нет, нет той секунды, в которую ты принял решение продать компанию. Но вот характерный случай, который произошел совсем незадолго до сделки. 7 утра. У меня звонок с работы — сразу понятно, что что-то случилось. Я смотрю на телефон, но не могу взять трубку — я уже понял, что психологически это довольно сложно для меня. Потом, конечно, беру, там сбивчиво объясняют: случилась по соседству с нашим магазином трагедия, мы вообще ни при чем, только просят помочь. Только к концу фразы я понял, что мы, «Магнит», ни при чем», — рассказал бизнесмен.

Он сообщил, что переживать подобные ситуации ему с каждым разом было все сложнее.

- Очень большая персонификация компании со мной. Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту, — пояснил Галицкий

Вторая причина ухода бизнесмена из "Магнита" - возраст. Галицкий сообщил, что начал терять сноровку.

- Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35-40 лет, ты уже не можешь делать в 50. Когда ты знаешь себя 35-летнего, ты не можешь смириться с собой 50-летним. В древнем Риме считали, что каждый гладиатор должен своевременно и достойно умереть, — подчеркнул он.

Также Галицкий сообщил, что из-за развития компании, он все время повергался госрегулированию.

Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, что Галицкий покидает компанию "Магнит".

ИСТОЧНИК KP.RU