Краснодарцам расскажут об истории художественного музея имени Коваленко

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-04T15:57:16+03:00

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Краснодарцам расскажут об истории старейшего художественного музея на Северном Кавказе. Пешеходная экскурсия, приуроченная к 115-летию со дня открытия Екатеринодарской городской картинной галереи имени Коваленко, пройдет 11 апреля.

Всем желающим расскажут об интересных фактах биографии основателя картинной галереи - купца Федора Акимовича Коваленко.

- Во время пешеходной прогулки, которая начнется 11 апреля в 10:00, гости и жители города посетят нескольких туристических объектов: здание Краснодарского краевого художественного музея Коваленко на Красной, памятник Репину, дом Коваленко на Орджоникидзе, -сообщили в пресс-службе администрации города.

Экскурсионные группы формируются по предварительной записи. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(861) 218-97-77.

Напомним, в Краснодаре разработали проект благоустройства сквера «Лазурный». Планируется, что его выдвинут для рейтингового голосования по зеленым зонам в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU