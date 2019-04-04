2019-04-04T18:40:02+03:00
Общество

В Краснодаре три долгостроя завершат при поддержке краевого бюджета

Создадут муниципальное предприятие, которое займется проблемными объектами
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 апреля провел встречу с обманутыми дольщиками. На ней было принято решение о создании нового муниципального предприятия, которое займется достройкой проблемных объектов.

- Не на все долгострои удается найти инвестора, но на некоторые требуются небольшие суммы, которые можно выделить из казны края. По словам главы Кубани, выходом из этой ситуации может стать создание муниципального предприятия. Организация сможет нанимать стройфирмы для завершения долгостроев, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Деньги мы выделим из бюджета, впоследствии их сможем компенсировать, в том числе за счет реализации непроданных квартир или создания новых соцобъектов. Попробуем запустить этот алгоритм, – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

По такой схеме попробуют достроить три комплекса в Краснодаре - «Форт Карасун», «Талисман» и «Южный». Они находятся на завершающей стадии.

Напомним, на Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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