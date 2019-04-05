В Сочи в квартире многоэтажного дома произошел пожар

СЕГОДНЯ 19:38 2019-04-05T19:38:47+03:00

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5 апреля в Сочи на улице Транспортной произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около трёх часов дня. Спустя десять минут на место происшествия прибыл отряд спасателей.Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Огонь ликвидировали еще до приезда пожарных, — об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В социальных сетях местные жители рассказывают, что во время чрезвычайного происшествия в квартире находились трое детей. Жильцы многоэтажки заметили дым и самостоятельно приступили к ликвидации огня.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в мебельной центре на Ростовском шоссе произошел пожар. Его площадь составила 500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU