2019-04-05T19:38:47+03:00
Происшествия

В Сочи в квартире многоэтажного дома произошел пожар

В момент ЧП в помещении находились трое детей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

5 апреля в Сочи на улице Транспортной произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около трёх часов дня. Спустя десять минут на место происшествия прибыл отряд спасателей.Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Огонь ликвидировали еще до приезда пожарных, — об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В социальных сетях местные жители рассказывают, что во время чрезвычайного происшествия в квартире находились трое детей. Жильцы многоэтажки заметили дым и самостоятельно приступили к ликвидации огня.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в мебельной центре на Ростовском шоссе произошел пожар. Его площадь составила 500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году чистая прибыль Туапсинского морпорта увеличилась в 1,5 раза
В Белоглинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить к возлюбленной
В Туапсинском районе задержали парня с "солью"
В Краснодаре пройдет конкурсный отбор в театральную школу Олега Табакова
На Кубани пострадавшим во время ЧС выдали еще 17 сертификатов на покупку жилья
В кубанских организациях на 92% выполнена специальная оценка условий труда
В 2019 году на трудоустройство кубанских подростков направят 24 млн рублей
В Геленджике отметят День русской народной сказки
Вениамин Кондратьев встретился с новым военкомом Кубани Александром Кузнецовым
В Сочи пройдет акция «День здоровья»
В Краснодаре задержали двух подозреваемых в краже скутера
В Краснодаре благоустраивают территории после сноса незаконных конструкций
Члены профсоюза «Союз ССР» отказываются платить за электроэнергию и вводят в заблуждение потребителей «ТНС энерго Кубань»
В Краснодаре пройдет общегородская зарядка
Жительницу Мостовского района подозревают в убийстве сожителя матери
В Краснодаре иномарка врезалась в столб
В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения
В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами
В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети
В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов
В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя
«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»
В центре Сочи ремонтируют водовод
В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей