В Краснодаре пройдёт фотовыставка "Золотой объектив-2019"
12 апреля в ТРЦ «Галерея Краснодар», расположенном на улице Володи Головатого, 313, состоится фотовыставка Союза журналистов Кубани "Золотой объектив-2019". Открытие ежегодного мероприятия запланировано на 16:00.
Выставка приурочена к 60-летию Союза журналистов Кубани.
- Экспозиция объединила 150 репортажных фоторабот 19 местных авторов. В их числе лучшие снимки конкурса Союза журналистов Краснодарского края, прошедшего в прошлом году, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Союза журналистов Кубани.
Посетить мероприятие может любой желающий. Оно будет работать до 12 июня.
Вход на выставку расположат со стороны улицы Октябрьской.
Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре пройдёт выставка вин Vinorus. На ней будут присутствовать около 30 представителей российских виноделен и коньячных заводов.
ИСТОЧНИК KP.RU