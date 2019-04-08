2019-04-08T11:32:26+03:00
Общество

В Краснодаре пройдёт фотовыставка "Золотой объектив-2019"

Вход бесплатный
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Tc-pro.ruФото: Tc-pro.ru
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12 апреля в ТРЦ «Галерея Краснодар», расположенном на улице Володи Головатого, 313, состоится фотовыставка Союза журналистов Кубани "Золотой объектив-2019". Открытие ежегодного мероприятия запланировано на 16:00.

Выставка приурочена к 60-летию Союза журналистов Кубани.

- Экспозиция объединила 150 репортажных фоторабот 19 местных авторов. В их числе лучшие снимки конкурса Союза журналистов Краснодарского края, прошедшего в прошлом году, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Союза журналистов Кубани.

Посетить мероприятие может любой желающий. Оно будет работать до 12 июня.

Вход на выставку расположат со стороны улицы Октябрьской.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре пройдёт выставка вин Vinorus. На ней будут присутствовать около 30 представителей российских виноделен и коньячных заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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