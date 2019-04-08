2019-04-08T17:18:57+03:00
Общество

На Кубани построили 43 многофункциональные спортивные площадки нового типа

Эта работа ведется с 2016 года по поручению Вениамина Кондратьева
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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За последние три года в Краснодарском крае открыли 43 многофункциональные спортивные площадки. В текущем году планируется создание еще десяти. Всего на эти цели из краевого бюджета выделено 93 миллиона рублей, в 2019 году еще 28 миллионов.

Спортивные площадки строят в зонах жилой застройки, а также максимально близко к школам.

- Подобный объект появился на территории СОШ №16 в Славянске-на-Кубани. Новая площадка полностью отвечает современным требованиям: имеет специальное прорезиненное покрытие, универсальную разметку, разделена на две функциональные зоны – «игровую» и «тренажерную», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, На Кубани обновят материальную базу 70 процентов школ в сельской местности и малых городах планируют обновить к 2024 году. Также среди других важных показателей нацпроектов - увеличение объема экспорта продукции АПК – он должен составить 3,8 миллиардов долларов, а также благоустройство не менее 60 процентов кубанских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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