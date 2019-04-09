2019-04-09T07:11:33+03:00
Общество

На трассе Джубга-Сочи из-за ремонта ввели реверсивное движение

Завершить работы планируют 31 мая
Александра ПОДУШКО
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На трассе Джубга-Сочи из-за ремонта ввели реверсивное движениеНа трассе Джубга-Сочи из-за ремонта ввели реверсивное движениеФото: Архив "КП"
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На Кубани рабочие приступили ко второму этапу реконструкции моста через реку Хаджипсе на участке трассы Джубга - Сочи - граница с Абхазией. Для этого с 8 апреля до 31 мая введут реверсивное движение.

- Также до 31 мая будет открыта одна полоса дороги на участке трассы Джубга - Сочи. Там приступили к ремонту моста через реку Чухук, - об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Очередность проезда определяется светофорами.

Напомним, в Краснодаре продолжается реконструкция участка главного канализационного коллектора «Головатовский», который принимает около трети всех бытовых стоков города. Сейчас специалисты ведут подготовку к санации участка протяженностью 150 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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