В Краснодаре и Сочи пройдут кастинги конкурса «Мисс Офис – 2019»
Офисные красавицы, готовьтесь! Стартовал 10 юбилейный сезон престижного конкурса «Мисс Офис – 2019». В городах начались кастинги, а это значит, что у жительниц Кубани есть возможность попасть в число претенденток. В Краснодаре отбор пройдет 27 апреля, а в Сочи - 24 августа.
- Стать главной мисс делового мира может любая девушка в возрасте от 20 до 35 лет, которая работает в офисе, причем неважно, по какой специальности: юрист, пресс-секретарь, экономист или бухгалтер, - рассказывают организаторы конкурса «Мисс Офис – 2019».
Информационным партнером конкурса в Краснодаре является «Комсомольская правда».
Всего же пройдет 26 кастингов, на которых выберут 90 красавиц. Именно эти девушки примут участие в интернет-голосовании. Но только 30 из них получат путевку в Москву на финальное шоу. Победительница получит престижное звание, корону и главный приз - два миллиона рублей (после налогообложения. Налог оплачивает организатор).
ИСТОЧНИК KP.RU
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