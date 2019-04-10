В Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-10T11:34:55+03:00

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В Новороссийске правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что 47-летняя приезжая из ближнего зарубежья незаконно хранит на съемной квартире запрещенные вещества.

- В доме у женщины полицейские обнаружили и изъяли 5 полимерных свертков, электронные весы, пленку и пакеты для фасовки. Все отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это героин общей массой более 300 граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что задержанная сбывала наркотик на территории города-героя.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре осудят наркоторговца.Ему может грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU