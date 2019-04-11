На Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образования
Во время проверки в Мостовском районе представители прокуратуры установили, что заместитель главы Переправненского сельского поселения имеет высшее образование уровня бакалавриат. Однако этого недостаточно. От заместителя главы требуется образование не ниже уровня специалитета, либо магистратуры.
- В результате прокурорской проверки чиновника понизили в должности,- об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в администрации Сочи прошли выемки документов. В настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU