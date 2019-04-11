2019-04-11T10:13:13+03:00
Общество

На Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образования

Распоряжение о назначении на должность чиновника подписал глава Переправненского сельского поселения
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образованияНа Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время проверки в Мостовском районе представители прокуратуры установили, что заместитель главы Переправненского сельского поселения имеет высшее образование уровня бакалавриат. Однако этого недостаточно. От заместителя главы требуется образование не ниже уровня специалитета, либо магистратуры.

- В результате прокурорской проверки чиновника понизили в должности,- об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в администрации Сочи прошли выемки документов. В настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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