Появилось видео с места падения самолета СП-30 в Отрадненском районе
Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного частного самолета, который упал в Отрадненском районе. ЧП случилось 12 апреля в 13:15. На месте происшествия работает следственная группа, которая возьмет пробы топлива, чтобы установить вероятную причину крушения.
- По предварительным данным, самолет СП-30, которым управлял один пилот, в результате неисправности закрылок, совершил аварийную посадку на поле в хуторе Столяров Отрадненского района, - добавляет «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Проводится проверка по факту падения самолета.
По информации «КП»-Кубань», в хутор Столяров Асхат вместе с товарищем привезли разобранный самолет. Хотели подзаработать, обрабатывая сельскохозяйственные поля. Сделав пару кругов, легкомоторный самолет пронесся под проводами и, зацепившись за деревья на краю огорода, врезался в кусты.
Сейчас пилот находится в больнице.
На Кубани упал легкомоторный самолет СП-30 Видео: Южного СУT СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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