Появилось видео с места падения самолета СП-30 в Отрадненском районе

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-12T16:06:29+03:00

На месте ЧП работает следственная группа, которая возьмет пробы топлива, чтобы установить вероятную причину крушения [видео]

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Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного частного самолета, который упал в Отрадненском районе. ЧП случилось 12 апреля в 13:15. На месте происшествия работает следственная группа, которая возьмет пробы топлива, чтобы установить вероятную причину крушения.

- По предварительным данным, самолет СП-30, которым управлял один пилот, в результате неисправности закрылок, совершил аварийную посадку на поле в хуторе Столяров Отрадненского района, - добавляет «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Проводится проверка по факту падения самолета.

По информации «КП»-Кубань», в хутор Столяров Асхат вместе с товарищем привезли разобранный самолет. Хотели подзаработать, обрабатывая сельскохозяйственные поля. Сделав пару кругов, легкомоторный самолет пронесся под проводами и, зацепившись за деревья на краю огорода, врезался в кусты.

Сейчас пилот находится в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702867" frameborder="0"></iframe> На Кубани упал легкомоторный самолет СП-30 Видео: Южного СУT СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU