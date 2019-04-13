В Краснодаре пропала 18-летняя девушка
В Краснодаре разыскивают 18-летнюю девушку. В полицию с заявлением о пропаже Мутчомво Кенгне Камиллы Келли обратились ее родственники.
10 апреля в 07:30 девушку видели в районе улиц Северной и Трубилина, а позже заметили в торговом центре "Галерея". С тех пор о ней ничего неизвестно, на связь девушка ни с друзьями, ни с семьей не выходит.
На пропавшей было светлое пальто и бежевый рюкзак. Рост Камиллы 175-177 сантиметров, темные волосы и карие глаза.
Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают местонахождение пропавшей.
Если Вам что-то известно о том, где находится девушка, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU