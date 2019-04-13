В Краснодаре пропала 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-13T14:06:01+03:00

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В Краснодаре разыскивают 18-летнюю девушку. В полицию с заявлением о пропаже Мутчомво Кенгне Камиллы Келли обратились ее родственники.

10 апреля в 07:30 девушку видели в районе улиц Северной и Трубилина, а позже заметили в торговом центре "Галерея". С тех пор о ней ничего неизвестно, на связь девушка ни с друзьями, ни с семьей не выходит.

На пропавшей было светлое пальто и бежевый рюкзак. Рост Камиллы 175-177 сантиметров, темные волосы и карие глаза.

Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают местонахождение пропавшей.

Если Вам что-то известно о том, где находится девушка, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU