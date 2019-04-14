В Краснодаре нашлась пропавшая 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-14T09:52:32+03:00

С Камиллой все в порядке

С Камиллой Мутчомво все в порядке

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В Краснодаре нашлась 18-летняя Камилла Мутчомво, о пропаже которой сообщили ее родственники. Девушка не появлялась дома с 10 апреля, когда ушла на занятия в учебное заведение.

Близкие Камиллы забили тревогу, обратились в полицию и распространили сообщения с приметами девушки в соцсетях. Утром 14 апреля стало известно, что студентка нашлась. С ней все в порядке.

- Камилла нашлась! С ней все хорошо, дома! Спасибо всем за помощь и репосты, это работает, - сообщили родственники девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU