В Краснодаре нашлась пропавшая 18-летняя девушка
С Камиллой Мутчомво все в порядке
С Камиллой все в порядке
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В Краснодаре нашлась 18-летняя Камилла Мутчомво, о пропаже которой сообщили ее родственники. Девушка не появлялась дома с 10 апреля, когда ушла на занятия в учебное заведение.
Близкие Камиллы забили тревогу, обратились в полицию и распространили сообщения с приметами девушки в соцсетях. Утром 14 апреля стало известно, что студентка нашлась. С ней все в порядке.
- Камилла нашлась! С ней все хорошо, дома! Спасибо всем за помощь и репосты, это работает, - сообщили родственники девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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