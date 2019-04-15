2019-04-15T14:16:34+03:00
Общество

В Сочи вновь ожидается ветер

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи вечером 15 апреля с сохранением в течение суток ожидается усиление ветра, порывами до 15 метров в секунду.

- С 15 по 18 апреля в горах курорта выше 1000 метров над уровнем моря - лавиноопасно. В горах региона выше 1500 метров – также лавиноопасно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий необходимо звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Напомним, в отдельных районах края пройдут сильные дожди, на черноморском побережье ветер разгонится до 17 метров в секунду. Только с 26 апреля весна начнет потихоньку набирать обороты, температура поднимется выше 20 градусов. В Краснодаре в будни будут идти небольшие дожди. Температура ночью от +6 до +9, а днем – от 10 до 17 градусов тепла. Только на выходных распогодится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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