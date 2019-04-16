В Краснодаре проходят командно-штабные учения по ликвидации ЧС

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-16T13:38:42+03:00

Они будут длиться три дня

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В кубанской столице 16 апреля стартовал первый этап командно-штабных учений по ликвидации ЧС. Во время него будут отработаны навыки по приведению в готовность спасателей разных уровней.

Во вторник утром провели заседания двух комиссий - по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Далее в рамках учений оповестили население, привели в готовность силы и средства, предназначенных для ликвидации ЧС. Также проведут смотр аварийно-восстановительных бригад.

- В нем будут участвовать специалисты и техника муниципальной «Службы спасения», предприятий города - АО «Краснодаргоргаз», ООО «Краснодар Водоканал», АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть», АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» и АО «Краснодартеплосеть», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре пройдет очередная проверка технического состояния системы оповещения населения. Она запланирована на 22 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU