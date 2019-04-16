На Кубани раскрыли деятельность финансовой пирамиды

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-16T13:58:50+03:00

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На Кубани сотрудники УЭБ (Управление экономической безопасности) и ПК (противодействия коррупции) ГУ МВД по краю задержали 48-летнего директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александра Богомаза. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Подозреваемый под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам привлек деньги около 300 жителей края. Общий ущерб составил порядка 150 миллионов рублей.

- На территории региона действовало 17 офисов организации. Для вовлечения в финансовую пирамиду вкладчиков организаторы рекламировали свою деятельность в СМИ. Гражданам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении Александра Богомаза возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), позже их объединят в одно производство. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU