Специальные маршруты транспорта организуют на Радоницу в Краснодаре
В Краснодаре на время массовых поездок горожан на Славянское кладбище появятся пять дополнительных маршрутов. С 4 по 7 мая с утра и до вечера сразу из нескольких районов города будут отправляться специальные автобусы.
- Их будет 4-6 на каждом направлении, - пояснили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара. - Ожидается, что обычный трафик тоже будет высоким, поэтому в департаменте дорожного хозяйства было решено увеличить и число автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах, обслуживающих район кладбища.
В мэрии пообещали не только добавить автобусов и троллейбусов в поминальные дни, но и пустить несколько дополнительных трамвайных вагонов со специальными пометками.
Напомним, глава региона Вениамин Кондратьев на днях подписал распоряжение, в котором рекомендовал всем организациям и предприятиям поминальный день 7 мая сделать нерабочим в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU