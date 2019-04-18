Специальные маршруты транспорта организуют на Радоницу в Краснодаре

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-18T13:32:51+03:00

Пять дополнительных автобусных маршрутов введут на время

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В Краснодаре на время массовых поездок горожан на Славянское кладбище появятся пять дополнительных маршрутов. С 4 по 7 мая с утра и до вечера сразу из нескольких районов города будут отправляться специальные автобусы.

- Их будет 4-6 на каждом направлении, - пояснили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара. - Ожидается, что обычный трафик тоже будет высоким, поэтому в департаменте дорожного хозяйства было решено увеличить и число автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах, обслуживающих район кладбища.

В мэрии пообещали не только добавить автобусов и троллейбусов в поминальные дни, но и пустить несколько дополнительных трамвайных вагонов со специальными пометками.

Напомним, глава региона Вениамин Кондратьев на днях подписал распоряжение, в котором рекомендовал всем организациям и предприятиям поминальный день 7 мая сделать нерабочим в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU