2019-04-18T16:28:58+03:00
Спорт

В Динском районе пройдут соревнования по конному спорту

Они начнутся 24 апреля
Ева Мур@kp_kuban
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В Динском районе в среду, 24 апреля, пройдет Первенство Краснодарского края по конному спорту. Оно состоится в поселке Южном на базе конно-спортивного комплекса "Гасконь".

Для того чтобы участвовать в престижных соревнованиях, необходимо будет пройти квалификацию. Попадание в команду даст шанс завоевать титул чемпиона, Кубок первенства, а главное, поехать дальше представлять край на Всероссийском первенстве по конкуру.

- Здесь же будут проходить соревнования для юных спортсменов в зачет Спартакиады школьников, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Завершатся конные баталии к концу следующей недели, 26 апреля.

Напомним, на майские праздники изменится график доставки пенсий в Краснодарском крае. Даты сдвинутся незначительно, но и эти неудобства, предупреждают в Пенсионном фонде РФ, временные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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