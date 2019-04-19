На Кубани на строительство спортобъектов выделили более 1,2 миллиарда рублей
На Кубани в ходе регионального часа контроля обсудили соблюдение сроков создания спортивной инфраструктуры и освоение бюджетных средств. Совещание прошло под председательством Вениамина Кондратьева.
- В 2018 году на строительство спортивных объектов было выделено больше 863 миллионов рублей. Вовремя сдали 11 малобюджетных комплексов, по десяти еще ведется работа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры выделен 1 миллиард 217 миллионов рублей. Планируется возвести 15 малобюджетных комплексов и десять центров единоборств.
Как отметил глава региона, нарушения сроков строительства, а, соответственно, и возврата средств быть не должно.
На данный момент малобюджетные спортивные комплексы вовремя не завершены в Апшеронском, Усть-Лабинском, Белоглинском и Кущевском районах, а также в Горячем Ключе.
– Не достроить эти объекты мы не можем, жители не виноваты в бездействии местной власти. Кадровый вопрос здесь главный. Если заместители глав районов по строительству не могут организовать работу, значит нужно расставаться с такими людьми, – подчеркнул губернатор.
Напомним, на Кубани более 2 миллиардов рублей направят на организацию детского отдыха. Здравицы региона готовятся принять почти 800 тысяч ребят.
ИСТОЧНИК KP.RU