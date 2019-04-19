В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «АгроТУР – 2019»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-19T11:07:37+03:00

Она состоится уже в пятый раз

Изменить размер текста: A A

В краевой столице пройдет выставка-ярмарка «АгроТУР – 2019». Событие соберет ремесленников, сельхозпроизводителей, владельцев виноделен, пасек, рыболовных баз, экоферм, агроусадеб со всего Кубани.

«АгроТУР» состоится 19 мая у здания краевого парламента. Для посетителей подготовят презентации объектов сельского туризма, дегустации блюд национальной кухни и продукции кубанских фермеров.

- На сцене выступят творческие коллективы. Будет работать ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Не забыли и про детей. Для них готовят интерактивно-познавательные программы, мастер-классы по гончарному искусству, изготовлению сувениров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ходе мероприятия наградят победителей и призеров краевого конкурса «Лучший объект сельского туризма в Краснодарском крае». За первое место выплатят 170 тысяч рублей, за второе – 130 тысяч рублей, третье – 100 тысяч рублей.

Напомним, на Кубани пройдет четвертый Российский ресторанный фестиваль. Площадки гастрономического форума откроются в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Абрау-Дюрсо.

ИСТОЧНИК KP.RU