На развитие сельских территорий Кубани направят более 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-19T13:07:06+03:00

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- В Краснодарском крае на развитие сельских территорий направят свыше 350 миллионов рублей. Деньги из федерального и краевого бюджетов пойдут на строительство инженерной и социальной инфраструктуры, офисов ВОП и спортивных объектов, а также на улучшение жилищных условий молодых специалистов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также часть средств направят на реализацию пилотного проекта по комплексному обустройству сельской территории. Он реализуется в поселке Первомайском Белореченского района.

Финансирование выделено в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». За время ее действия освоено более 5,2 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. С начала действия этой подпрограммы в регионе ввели 2 тысячи газопроводов, 17 офисов врачей общей практики, а также построили два роддома.

Напомним, на Кубани на строительство спортобъектов выделили более 1,2 миллиарда рублей. Планируется возвести 15 малобюджетных комплексов и десять центров единоборств.

ИСТОЧНИК KP.RU