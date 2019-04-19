2019-04-19T13:25:36+03:00
Происшествия

В Геленджике осудили застройщика за кражу у дольщиков более 14 миллионов рублей

Он обманул 7 местных жителей
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике осудили застройщика за кражу у дольщиков более 14 миллионов рублейВ Геленджике осудили застройщика за кражу у дольщиков более 14 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Геленджике осудили недобросовестного застройщика, который обманул дольщиков на 14 миллионов рублей.

- Мужчина, не имея разрешения на строительство многоэтажки, не оформив изменение целевого назначения земельного участка, а также без заключения государственной экспертизы, начал самовольно возводить дом по улице Рокотова, 3. Для этого он привлек деньги граждан под видом целевого займа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С 2011 по 2015 год он размещал информацию о продаже квартир в СМИ и различных агентствах недвижимости города. Он скрывал факт противозаконности своих действий и возможные риски признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

От преступных действий застройщика пострадали 7 местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей.

Этот же гражданин в июне 2017 года совершил еще одно преступление. Он безо всякой причины ударил несколько раз местного жителя кулаком по голове, чем причинил ему легкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Сочи осудили застройщика-мошенника. Он отправиться за решетку на 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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