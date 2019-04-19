2019-04-19T13:43:43+03:00
Происшествия

В Сочи в доме на Цветном бульваре произошел пожар

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет [видео]
Александра ПОДУШКО
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В Сочи в доме на Цветном бульваре произошел пожарВ Сочи в доме на Цветном бульваре произошел пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе-курорте 19 апреля 10:45 на пульт диспетчера сочинского гарнизона пожарной охраны поступила информация о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Цветной бульвар.

- На место ЧП были направлены подразделения МЧС России. В 10:48 к прибыли первые пожарные расчета. Они эвакуировали из дома 10 человек, - об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные установили, что загорелась квартира на площади 10 квадратных метров. К 10:56 огонь полностью потушили.

На месте работали 10 человек и 5 спецмашин. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Напомним, 8 апреля в Сочи произошло сразу два крупных пожара. Сначала на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании двух частных домов в совхозе «Приморский» на улице Гвоздик. А потом поступил вызов о том, что горит хозпостройка и жилое здание в Рабочем переулке.

Пожар в Сочи на Цветном бульваре.Видео: vk.com/dtpsochi

ИСТОЧНИК KP.RU

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