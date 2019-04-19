В Краснодаре перекроют движение по ул. Клубной

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-19T18:02:39+03:00

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Краснодарских автолюбителей просят быть внимательными при поездах по ул. Клубной. Здесь временно ограничат движение на участке напротив административного здания № 12а. Нельзя будет проехать с 22–00 20 апреля до 06–00 21 апреля 2019 года.

- Перекрытие участка ул. Клубной связано с ремонтно-восстановительными работами на линиях связи. Ограничения введут между административным зданием № 12а и гимназией № 23 по ул. Бакинской, 5, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Стоит отметить, что объехать данный участок можно по ул. Клубной между домами № 10 и № 12.

Напомним, в Краснодаре изменится организация дорожного движения по улице Стахановской между Дзержинского и Тургенева. На этом дорожном участке установят знаки, запрещающие остановку и стоянку машин. Новый порядок организации движения начнет действовать с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU