В Новороссийском колледже произошел пожар

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-19T18:48:15+03:00

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Сегодня 19 апреля на пульт дежурных служб Новороссийска поступил сигнал о пожаре в здании индустриального колледжа на улице Революции. Сообщение зафиксировали в 15:15.

- Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 15:20. Специалисты выяснили, что очаг возгорания находится на чердаке. Его площадь составила около 1 кв. метра, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Чтобы приступить к тушению, пожарные провели эвакуацию учащихся и педагогов. Всего из здания вывели 150 человек. Пожар был ликвидирован в 15:30, пострадавших и погибших в ходе данного инцидента нет.

Напомним, 30 марта в Краснодаре произошел крупный пожар. Горел ангар площадью 50 кв. метров. В его ликвидации задействовали почти 200 человек личного состава и более 65 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU