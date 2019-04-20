СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-20T09:05:34+03:00

У него изъяли более 100 граммов запрещенного метилэфедрона, весы и пакетики для расфасовки

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В Краснодаре поймали 29-летнего наркокурьера - закладчика благодаря поступившей оперативной информации. Полицейские провели обыск в его квартире на улице Лукьяненко и нашли там 32 пакетика с метилэфедроном, а также электронные весы для фасовки наркотика и тару для его упаковки.

Молодой человек признался, что нашел объявление о подработке у себя в телефоне и решил этим заняться. За каждую закладку он получал по 500 рублей. А квартиру, где раскладывал наркотик по пакетикам, в Краснодаре он снимал посуточно, думая, что запутает следы правоохранителей. Однако это ему не удалось.

Кстати, мужчина уже имел уголовный срок за хранение наркотиков. Но за сбыт ему грозит большее наказание - до 20 лет тюрьмы.

Сейчас он взят под стражу, дело расследуется.

Напомним, за сутки это уже второй случай поимки закладчика в Краснодарском крае. Так, вчера, 19 апреля, правоохранители сообщили о задержании 19-летнего парня в Анапе с 32-пакетиками запрещенного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU