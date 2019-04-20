Три детских сада Кубани выиграли гранты в рамках нацпроекта «Образование»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-20T13:07:28+03:00

№18 в Армавире, № 86 в Сочи и «Сказка» в Краснодаре получат 32 млн рублей

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Три детских сада в Краснодарском крае признаны победителями на соискание грантов в размере 32,1 млн рублей из госбюджета. Они участвовали в конкурсе минпросвещения Российской Федерации "Поддержка семей, имеющих детей" в составе еще 150 организаций.

Победителями стали 96 из них, включая краевой «Центр диагностики и консультирования» и три детских сада — №18 в Армавире, № 86 в Сочи и «Сказка» в Краснодаре.

- Субсидии, полученные по итогам конкурса пойдут на приобретение транспорта, компьютерного и интерактивного оборудования, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани на развитие сельских территорий направят свыше 350 миллионов рублей. Деньги из федерального и краевого бюджетов пойдут на строительство инженерной и социальной инфраструктуры, офисов ВОП и спортивных объектов, а также на улучшение жилищных условий молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU