В Новороссийске 40-летняя женщина попала под поезд
Трагедия произошла вечером в пятницу, 19 апреля, на перегоне станции "Гайдук - Новороссийск". Сообщение о том, что женщина попала под поезд поступило в дежурную часть ЛО МВД на транспорте. Оперативная группа выехала на место происшествия.
- Полицейские допросили машиниста грузового состава, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. - Он рассказал, что увидел женщину в зоне повышенной опасности, экстренно затормозил. Но столкновения предотвратить не удалось. Она погибла на месте от полученных травм.
Известно, что личность погибшей установлена. Ею оказалась 40-летняя местная жительница.
Проводится проверка.
Напомним, "КП" - Кубань" сообщала, что 500 000 рублей морального вреда присудили сыну туристки из Коми, сбитой поездом «Москва - Анапа». Наталья Капустина погибла на глазах у мужа и маленькой дочери, поскользнувшись на обледенелом настиле.
ИСТОЧНИК KP.RU