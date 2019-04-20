В Новороссийске 40-летняя женщина попала под поезд

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-20T14:08:58+03:00

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Трагедия произошла вечером в пятницу, 19 апреля, на перегоне станции "Гайдук - Новороссийск". Сообщение о том, что женщина попала под поезд поступило в дежурную часть ЛО МВД на транспорте. Оперативная группа выехала на место происшествия.

- Полицейские допросили машиниста грузового состава, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. - Он рассказал, что увидел женщину в зоне повышенной опасности, экстренно затормозил. Но столкновения предотвратить не удалось. Она погибла на месте от полученных травм.

Известно, что личность погибшей установлена. Ею оказалась 40-летняя местная жительница.

Проводится проверка.

Напомним, "КП" - Кубань" сообщала, что 500 000 рублей морального вреда присудили сыну туристки из Коми, сбитой поездом «Москва - Анапа». Наталья Капустина погибла на глазах у мужа и маленькой дочери, поскользнувшись на обледенелом настиле.

ИСТОЧНИК KP.RU