2019-04-20T15:59:04+03:00
Общество

Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках

Об этом 20 апреля сообщили в ЕДДС города-курорта
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Жителей Анапы предупредили о заморозках. Несмотря на то что в целом после сильных ливней и дневного холода погода улучшается, 21, 22 и 23 апреля сохранится вероятность снижения температуры до -3 градусов в воздухе и на почве.

- На поверхности почвы может появиться тонкий слой изморози, - сообщили "КП" - Кубань" в ЕДДС города-курорта.

Жителя и гостям Анапы рекомендуют не оставаться на улице в ночные часы и соблюдать меры безопасности.

Напомним, сотрудники сельхозуниверситета на Кубани предположили, что часть урожая слив, персиков и абрикосов может погибнуть после прошедшего снега, в четверг, 18 апреля.

- Они очень не любят холод, - рассказал в разговоре с "КП" - Кубань" доктор сельскохозяйственных наук Сергей Чумаков. - Кроме того, их плодовитость зависит от работы пчел, к примеру. А они сейчас точно не летают. Значит, опыления не происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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