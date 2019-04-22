2019-04-22T11:10:07+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарском районе 18-летняя девушка украла у мужчины телефон

Злоумышленницу нашли по камерам видеонаблюдения
Александра ПОДУШКО
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В Приморско-Ахтарском районе 18-летняя девушка украла у мужчины телефонВ Приморско-Ахтарском районе 18-летняя девушка украла у мужчины телефонФото: Архив "КП"
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27-летний местный житель обратился в дежурную часть Приморско-Ахтарского района. Он сообщил, что у него украли смартфон.

- Правоохранители выяснили, что заявитель ночью находился в кафе на набережной города. Когда он собрался уходить, то не обнаружил своего телефона. Ущерб составил более 40 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Сотрудники полиции изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. 18-летнюю местную жительницу задержали по месту жительства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Новороссийске рабочий украл из курток коллег 26 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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