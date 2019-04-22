В Приморско-Ахтарском районе 18-летняя девушка украла у мужчины телефон
27-летний местный житель обратился в дежурную часть Приморско-Ахтарского района. Он сообщил, что у него украли смартфон.
- Правоохранители выяснили, что заявитель ночью находился в кафе на набережной города. Когда он собрался уходить, то не обнаружил своего телефона. Ущерб составил более 40 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Сотрудники полиции изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. 18-летнюю местную жительницу задержали по месту жительства.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Новороссийске рабочий украл из курток коллег 26 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU