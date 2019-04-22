СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-22T11:53:21+03:00

В историческом парке «Россия – Моя история» расскажут о кубанских казаках Фото: Николай ХИЖНЯК

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27 апреля в историческом парке «Россия – Моя история» проведут две лекции, посвященные Дню реабилитации кубанского казачества.

- В 13:00 состоится почти театрализованная постановка «Возвращение истории…». В такой необычной форме сотрудники парка расскажут и покажут историю казачества на Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского каря.

В 15:00 пройдет лекция «История кубанского казачьего войска». Гости исторического парка узнают об истории формирования и развития войска, о сохранении и возвращении его традиций.

Вход на лекции свободный.

Исторический парк «Россия – Моя история» находится в Краснодаре на улице Конгрессная, 2.

Напомним, В Краснодаре покажут «Живые сны». В экспозиции будут представлены более 100 работ Сальвадора Дали.

ИСТОЧНИК KP.RU