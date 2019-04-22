Мэрия Краснодара заменит баннер к 9 мая

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-22T14:20:04+03:00

В мэрии говорят, что досадную ошибку обнаружили только после монтажа. Фото: typodar

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре жители обратили внимание на то, что баннер ко Дню Победы на здании с часами у бывшей Театральной площади, выполнен небрежно.

- Мало того, что у этой открытки заезженная стилистика и убогая композиция из штампов, так автор еще и «отзеркалил» изображенного на нем ветерана, наплевав на порядок ношения госнаград. Кроме того, вместе с ветераном он проделал тоже самое с символикой знамени Победы у него над головой, - написали в соцсетях возмущенные краснодарцы в воскресенье, 21 апреля.

"КП" - Кубань" убедилась, что ордена и медали в России военные носят слева.

- Справа - только воинские характеристики, - пояснили "Комсомолке" в музее имени Е. Фелицына в Краснодаре.

Надо сказать, что в мэрии Краснодара досадные ошибки признали и пообещали в ближайшее время переделать плакат.

- Неточности были допущены в типографии, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации кубанской столицы. - А обнаружились только при монтаже.

Когда ветер в Краснодаре успокоится, баннер снимут и отправят организации, выполнявшей заказ.

ИСТОЧНИК KP.RU