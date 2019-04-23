СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-23T08:38:50+03:00

В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В краевой столице в парке «Россия – Моя история» 28 апреля отметят Пасху. Организаторы мероприятий подготовили для детей и взрослых много интересного и полезного.

В 13:00 в лектории состоится встреча–беседа со священнослужителем. Он расскажет о Светлом Христовом Воскресении.

- С 12:00 до 13:00 сотрудники исторического парка проведут мастер-класс для юных посетителей «Раскрась пасхальное яйцо». Количество мест на него ограничено, необходима предварительная запись, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В 15:00 состоится лекция «Истоки русской культуры», а через час гостей парка ждет хороводно-игровая программа.

Напомним, 27 апреля в историческом парке «Россия – Моя история» проведут две лекции, посвященные Дню реабилитации кубанского казачества.

ИСТОЧНИК KP.RU