2019-04-23T09:41:57+03:00
Общество

На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта

Дополнительные автобусы будут курсировать 28 апреля и 7 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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- В Сочи в Лазаревском районе на Пасху и Радоницу увеличат количество общественного транспорта. Дополнительные автобусы введут 28 апреля и 7 мая. Они будут курсировать с 08:00 до 18:00 от пересечения улицы Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Центральном районе к кладбищу, которое находится на улице Дагомысской, можно будет доехать на маршрутах: № 2, № 6, № 15, № 22, № 45, № 46.

На городское кладбище, расположенном в селе Барановка, будут курсировать автобусы маршрута № 104 «ул. Клубничная - село Барановка, улица Высокогорная». На кладбище в селе Раздольное жители города доберутся на маршрутах: № 37, № 38.

На хостинское кладбище - маршрут № 49.

На адлерское кладбище - маршрут № 59 «ж/д Адлер - Золотой гребешок».

На кладбище в селе Молдовка - маршрут №138 «ж/д вокзал Адлер - Ленина - село Молдовка, улица Тимашевская».

Также будет увеличено количество автобусов в Лазаревском районе.

На кладбище в Дагомысе, расположенном на улице Семашко и Лоо, Декабристов можно будет доехать на маршрутах: № 143, № 75, № 76, № 77.

Напомним, в Сочи на некоторых маршрутах городского транспорта подорожает проезд. Тарифы увеличатся со следующего понедельника, 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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