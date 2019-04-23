СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-23T10:14:57+03:00

В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть один пострадавший

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В Краснодаре 23 апреля в 05:30 на пульт дежурного поступила заявка о возгорании. Пожар произошел в квартире в девятиэтажном жилом доме, который находится по улице Тургенева, 151.

- В 05:36 на место происшествия прибыли первые подразделения. Спасатели установили, что загорелась квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Из дома эвакуировали 20 жильцов, также было спасено 15 человек.

В 06:00 возгорание локализовали, в 06:26 – ликвидировали.

По предварительным данным, в результате пожара погибших нет. На месте происшествия медики оказали помощь одному пострадавшему.

Напомним, В Сочи горел деревянный дом.https://www.kuban.kp.ru/online/news/3456320/ ЧП произошло вечером 22 апреля на улице Депутатской.

ИСТОЧНИК KP.RU