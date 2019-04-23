2019-04-23T10:14:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар

Есть один пострадавший
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожарВ Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожарФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Краснодаре 23 апреля в 05:30 на пульт дежурного поступила заявка о возгорании. Пожар произошел в квартире в девятиэтажном жилом доме, который находится по улице Тургенева, 151.

- В 05:36 на место происшествия прибыли первые подразделения. Спасатели установили, что загорелась квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Из дома эвакуировали 20 жильцов, также было спасено 15 человек.

В 06:00 возгорание локализовали, в 06:26 – ликвидировали.

По предварительным данным, в результате пожара погибших нет. На месте происшествия медики оказали помощь одному пострадавшему.

Напомним, В Сочи горел деревянный дом.https://www.kuban.kp.ru/online/news/3456320/ ЧП произошло вечером 22 апреля на улице Депутатской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Краснодаре «Пирамиду» на Красной хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»