В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Краснодаре 23 апреля в 05:30 на пульт дежурного поступила заявка о возгорании. Пожар произошел в квартире в девятиэтажном жилом доме, который находится по улице Тургенева, 151.
- В 05:36 на место происшествия прибыли первые подразделения. Спасатели установили, что загорелась квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.
Из дома эвакуировали 20 жильцов, также было спасено 15 человек.
В 06:00 возгорание локализовали, в 06:26 – ликвидировали.
По предварительным данным, в результате пожара погибших нет. На месте происшествия медики оказали помощь одному пострадавшему.
Напомним, В Сочи горел деревянный дом.https://www.kuban.kp.ru/online/news/3456320/ ЧП произошло вечером 22 апреля на улице Депутатской.
ИСТОЧНИК KP.RU