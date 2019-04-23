В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-23T12:46:13+03:00

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В Краевой столице завершили строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко. Он оснащен мебелью и всем необходимым оборудованием.

Уже началась процедура приобретения детсада «Мозаика» в муниципальную собственность. После этого необходимо будет также получить обязательную лицензию на работу. Торжественное открытие запланировано на 1 сентября 2019 года.

Детсад занимает территорию в 1,05 гектаров. В нем сформируют 13 групп ясельного, младшего и других возрастов.

- Это долгожданный детский сад и для жителей домов по улице имени Жигуленко и для соседнего Музыкального микрорайона. Более того - это первый построенный социальный объект из тех, которые необходимо возвести для создания нужной жителям этой части Краснодара инфраструктуры, - сказал Евгений Первышов.

- Также идет подготовка к возведению еще нескольких детских садов на прилегающих к Музыкальному микрорайону территориях. Рядом с детсадом «Мозаика» проектируют новую школу на 1500 мест, ее строительство планируется начать в 2020 году. Неподалеку уже строят учебное учреждение на 1100 мест по улице Изобильной в поселке Российском, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани родителям усыновленных детей будут выплачивать по 300 тысяч рублей. Тем, кто возьмет на воспитание ребенка-инвалида, полагается пособие в полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU