2019-04-23T12:46:13+03:00
Общество

В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко

Его торжественное открытие запланировано на 1 сентября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краевой столице завершили строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко. Он оснащен мебелью и всем необходимым оборудованием.

Уже началась процедура приобретения детсада «Мозаика» в муниципальную собственность. После этого необходимо будет также получить обязательную лицензию на работу. Торжественное открытие запланировано на 1 сентября 2019 года.

Детсад занимает территорию в 1,05 гектаров. В нем сформируют 13 групп ясельного, младшего и других возрастов.

- Это долгожданный детский сад и для жителей домов по улице имени Жигуленко и для соседнего Музыкального микрорайона. Более того - это первый построенный социальный объект из тех, которые необходимо возвести для создания нужной жителям этой части Краснодара инфраструктуры, - сказал Евгений Первышов.

- Также идет подготовка к возведению еще нескольких детских садов на прилегающих к Музыкальному микрорайону территориях. Рядом с детсадом «Мозаика» проектируют новую школу на 1500 мест, ее строительство планируется начать в 2020 году. Неподалеку уже строят учебное учреждение на 1100 мест по улице Изобильной в поселке Российском, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани родителям усыновленных детей будут выплачивать по 300 тысяч рублей. Тем, кто возьмет на воспитание ребенка-инвалида, полагается пособие в полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Краснодаре «Пирамиду» на Красной хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»