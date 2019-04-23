В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В акватории Анапы двое россиян оштрафованы за выход в море без уведомления пограничников.
При проверке маломерного плавсредства, на котором находилось двое граждан, правоохранители выяснили, что мужчины вышли в море без уведомления пограничных органов. Также при них не было документов, удостоверяющих личность.
- Владельца мотолодки и его пассажира привлекли к административной ответственности по ч.1. ст.18.3 КоАП РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани пограничники оштрафовали фирму за нарушение режима государственной границы. В отношении капитана судна пограничники возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ. Ему назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU