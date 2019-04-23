2019-04-23T12:30:03+03:00
Происшествия

В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников

Также у них не было при себе документов, удостоверяющих личность
Александра ПОДУШКО
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В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничниковВ акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничниковФото: Архив "КП"
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В акватории Анапы двое россиян оштрафованы за выход в море без уведомления пограничников.

При проверке маломерного плавсредства, на котором находилось двое граждан, правоохранители выяснили, что мужчины вышли в море без уведомления пограничных органов. Также при них не было документов, удостоверяющих личность.

- Владельца мотолодки и его пассажира привлекли к административной ответственности по ч.1. ст.18.3 КоАП РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани пограничники оштрафовали фирму за нарушение режима государственной границы. В отношении капитана судна пограничники возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ. Ему назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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