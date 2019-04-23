В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Новокубанске около 09:00 сотрудники вневедомственной охраны на улице Чапаева заметили пешехода, поведение которого вызвало подозрение. Неизвестный при виде патрульного автомобиля ускорил шаг и предпринял безуспешную попытку скрыться.
- Его задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств. При проверке по базе было установлено, что 27-летний местный житель находится в федеральном розыске за нарушение ПДД. Позже стало известно, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон транспортного средства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передали сотрудникам полиции.
Напомним, в Курганинском районе задержали пьяного водителя. Он ехал за очередной порцией спиртного.
ИСТОЧНИК KP.RU