Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение
Архитектурный совет Краснодара одобрил интересный проект. Он подразумевает капитальный ремонт знаменитой пирамиды в центре города, а также благоустройство прилегающей территории.
- Так как сооружение утратило свою привлекательность, его решено превратить в большую клумбу с помощью вертикального озеленения. Рядом высадят деревья и кустарники, а также установят лавочки и урны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
Стоит добавить, что ранее Краснодаре разработали проект вертикального озеленения города, который участвует в отборе программы «100 городских лидеров». Эксперты каждую неделю будут отбирают пять проектов для дальнейшей совместной работы в крауд-акселераторе.
В Краснодаре из пирамиды сделают клумбу.Ольга СУХОВА
Также в Краснодаре предлагают построить подобие висячих садов Семирамиды. Несмотря на смелое сравнение с вавилонским чудом света, проект активистов движения «Помоги городу» вполне жизнеспособен. Он предполагает создание своеобразных зеленых экранов, которые защитят жителей и гостей столицы Кубани от шума и пыли.
ИСТОЧНИК KP.RU