Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-23T17:20:18+03:00

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Архитектурный совет Краснодара одобрил интересный проект. Он подразумевает капитальный ремонт знаменитой пирамиды в центре города, а также благоустройство прилегающей территории.

- Так как сооружение утратило свою привлекательность, его решено превратить в большую клумбу с помощью вертикального озеленения. Рядом высадят деревья и кустарники, а также установят лавочки и урны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит добавить, что ранее Краснодаре разработали проект вертикального озеленения города, который участвует в отборе программы «100 городских лидеров». Эксперты каждую неделю будут отбирают пять проектов для дальнейшей совместной работы в крауд-акселераторе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/704898" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре из пирамиды сделают клумбу.Ольга СУХОВА

Также в Краснодаре предлагают построить подобие висячих садов Семирамиды. Несмотря на смелое сравнение с вавилонским чудом света, проект активистов движения «Помоги городу» вполне жизнеспособен. Он предполагает создание своеобразных зеленых экранов, которые защитят жителей и гостей столицы Кубани от шума и пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU