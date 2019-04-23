2019-04-23T17:20:18+03:00
Общество

Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение

Ее превратят в большую клумбу
Максим ОСОКИН
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Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiyФото: facebook.com/vladimir.verbitskiy
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Архитектурный совет Краснодара одобрил интересный проект. Он подразумевает капитальный ремонт знаменитой пирамиды в центре города, а также благоустройство прилегающей территории.

- Так как сооружение утратило свою привлекательность, его решено превратить в большую клумбу с помощью вертикального озеленения. Рядом высадят деревья и кустарники, а также установят лавочки и урны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит добавить, что ранее Краснодаре разработали проект вертикального озеленения города, который участвует в отборе программы «100 городских лидеров». Эксперты каждую неделю будут отбирают пять проектов для дальнейшей совместной работы в крауд-акселераторе.

В Краснодаре из пирамиды сделают клумбу.Ольга СУХОВА

Также в Краснодаре предлагают построить подобие висячих садов Семирамиды. Несмотря на смелое сравнение с вавилонским чудом света, проект активистов движения «Помоги городу» вполне жизнеспособен. Он предполагает создание своеобразных зеленых экранов, которые защитят жителей и гостей столицы Кубани от шума и пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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